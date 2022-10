PETIT TEFLE et l'association protectrice des animaux Beauvoisinoise

Fin des années 60 dans un village du sud de la France. Petit Tèfle est un intrépide garçon de 11 ans. Avec ses copains La Tronche et La Bricole et son "cousin-pot-de-colle" François, ils décident de construire un refuge pour recueillir les animaux blessés ou abandonnés. Célestine leur apprend comment les soigner... Petit Tèfle et ses copains ne sont pas au bout de leurs surprises ! Ils partagent avec toi leurs aventures... dans ce petit village de Beauvoisin, sur le plateau des Costières, en Petite-Camargue !