Kakushigoto - Tome 11

La vie n'est pas faite que de joies et d'amusement chez les Goto. Suite à un accident, Kakushigoto perd la mémoire, et la situation devient complexe, car il n'a plus de secrets à protéger, puisqu'il n'a pas souvenir de son métier et de son rapport à sa fille Hime. Mais peut-être cette perte de mémoire est-elle advenue, certes, suite à l'accident, mais aussi parce que Kakushi s'est trop mis la pression, de par son travail harassant, son angoisse permanente d'être un auteur has-been, et bien entendu, les gesticulations infinies qu'il s'impose pour cacher la vérité à sa fille. Le temps de la vérité est donc arrivé, pour chacun des protagonistes.