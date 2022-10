A voté : Ils s'intéressent aux oinj, aux bonnes meufs, mais aussi... . à la politique ! Après avoir vu les "bonnes meufs" de droite lors d'une interview de Zemmour, Sami, d'origine algérienne, décide de soutenir exclusivement l'extrême droite et son candidat Z. Quant à Teddy, il se persuade qu'il peut sauver la planète s'il soutient Mélenchon⦠Désormais de gauche, il tente de se préoccuper d'écologie et d'être "tigen" avec les autres. Mais rien n'est facile pour nos deux racailles... entre leurs discours politico-philosophico-complètement barrés, les cours de français aux migrants, jusqu'à la rencontre avec leurs candidats favoris (ou leurs hologrammes ? ), une chose est sûre : Sami et Teddy explosent les codes du langage politique !