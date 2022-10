Le Mahâbhârata, joyaux de la littérature sanskrite, nous conte l'histoire de deux branches d'une même famille se livrant une bataille fratricide. S'inspirant des conteurs traditionnels indonésiens, accompagnée d'un gamelan, Cécile Hurbault nous offre une version inédite de cette épopée fondatrice et nous transporte au coeur de la mythologie hindoue. Un disque au plus proche de la tradition orale indonésienne ! Texte fondateur de l'Hindouisme, le plus long de l'Humanité, né il y a 2000 ans en Inde, Le Mahâbhârata nous révèle comment l'humain, tiraillé entre la quête de la vertu et la soif de pouvoir, parvient à purifier le monde car la destruction quasi totale de l'Humanité le conduira à une meilleure renaissance. Le Mahâbhârata continue de refléter résolument notre monde moderne, oriental ou occidental, est encore raconté quotidiennement en Indonésie et dans l'Asie du Sud-Est.