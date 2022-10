DC Comics : L'Encyclopédie (mise à jour et augmentée) / Edition augmentée

De A comme Apokolips à Z comme Zor-El, retrouvez dans ce volume tout ce qui a fait la gloire et la réputation de DC comics : ses héros légendaires (la trinité Superman - Batman - Wonder Woman, mais aussi Flash, Green Lantern, Arrow...), ses équipes mythiques (la Justice League, les Teen Titans, la Légion...), ses vilains cultes (Darkseid, Doomsday, Lex Luthor, le Joker, Sinestro...), ainsi que tous les personnages qui, le temps d'un épisode ou de plusieurs sagas, ont rendu si riches et envoûtantes les histoires publiées par cet éditeur depuis plus de 80 ans. Avec près de 384 pages couleurs, plus de 1000 notices et 2000 illustrations réalisées par les meilleurs artistes, voici le manuel de référence pour tout connaître d'un univers en perpétuelle mutation.