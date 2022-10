Le Moyen Age scandinave, ses Vikings et ses mythes imprègnent la culture populaire contemporaine, du cinéma aux jeux vidéos en passant par la télévision, la bande dessinée ou encore la musique. Vikings ! explore cette thématique passionnante sous la plume de dix spécialistes. Les auteurs révèlent la réalité historique des Vikings, des mythes nordiques et des sagas islandaises avant d'analyser comment les industries culturelles et créatives contemporaines se sont emparées des récits en vieux norrois. Des dieux aux monstres, sans oublier le quotidien des peuples du nord, les runes, les neuf mondes, la musique et le fameux Ragnarökr, la fin des temps, y sont étudiés à travers de nombreux exemples. Rejoignez les divinités Thor, Loki, Odin et Freyja mais aussi des figures majeures comme Ragnarr Loðbrók, des créatures mythiques comme les géants et le serpent de Midgard, Jörmungandr, dans leurs multiples formes et itérations qui vous emporteront de la Scandinavie aux confins de l'espace.