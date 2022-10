Team Rafale - Tome 14 - La guerre de l'hiver

Le groupe aéronaval du porte-avions Charles de Gaulle est en opération au large de l'Islande, missionné par l'OTAN à la suite d'ingérences russes. Tom Nolane et ses amis pilotes font voler leurs Rafale dans des conditions tendues : la météo est difficile et les Russes sont agressifs. De plus, un groupe aéronaval américain et un porte-avions chinois croisent également dans la région, compliquant encore la situation... C'est alors que deux chasseurs américains sont abattus par un mystérieux essaim de drones. Tom se lance à la recherche des mystérieux appareils... sans se douter que cette traque va le conduire jusque dans les tréfonds du Grand Nord, pour une de ses missions les plus périlleuses... Team Rafale : LA série aéro, qui va encore vous surprendre et vous raconter le monde géopolitique d'aujourd'hui !