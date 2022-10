Abattoir 5 - roman graphique. ou la Croisade des enfants ((coédition Seuil Beaux-livres/ Editions du. ou la Croisade des enfants

Billy Pilgrim mène plusieurs existences à la fois. Il fait des sauts dans le temps et l'espace : il est à la fois orthoptiste américain qui perd un peu la boule, ce tout jeune vétéran qui revit sa lune de miel, cet humain que les Tralfamadoriens ont kidnappé pour le présenter dans un zoo sur leur planète et surtout, il est ce soldat américain prisonnier dans un vieil abattoir de Dresde lors du bombardement et de la destruction totale de la ville en 1945. Billy Pilgrim a lu Kilgore Trout et a ouvert un cabinet d'optométrie prospère. Billy Pilgrim a fondé un foyer et a été témoin du bombardement de Dresde. Billy Pilgrim s'est rendu sur la planète Tralfamadore et a rencontré Kurt Vonnegut. Billy Pilgrim s'est détaché du temps. Abattoir 5 ou la Croisade des enfants, offre à la fois un regard grotesque sur l'horreur et la tragédie de la guerre où des enfants sont placés en première ligne et meurent, et une analyse émouvante de la faillibilité de l'être humain.