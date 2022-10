MA PREMIÈRE HISTOIRE - QUE FAIS-TU, PETIT PINGOUIN ?

Dans cette collection, on retrouve des livres tout-carton grand format avec des histoires courtes, simples et tendres et de magnifiques grandes illustrations. La fabrication est bien travaillée avec du Pantone, des paillettes et du brillant sur toutes les pages, mais aussi des découpes pour amener le bébé à interagir avec l'objet et l'histoire. Dans chaque histoire, le lecteur suit un adorable personnage dans une histoire tout en tendresse. Ma première histoire, la première collection de beaux livres d'histoire pour les tout-petits signée Michelle Carslund !