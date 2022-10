La partie de cache cache à laquelle jouaient Holly et son frère Hector avait l'air tout à fait normale... et pourtant. Lorsqu'un garçon étrange leur apparaît, il est déjà trop tard : ils sont passés dans le monde du cache cache mortel, un monde parallèle où ils n'existent pas et où leurs parents les ont oubliés, et où eux et des dizaines d'enfants, prisonniers parfois depuis des années, LA fuient. ELLE, c'est cette créature, mi-femme, mi-louve, mi-oiseau, qui les pourchasse sans relâche. Si elle les trouve, ils seront changés en pierre, prisonniers de ce monde maléfique pour toujours. Pour pouvoir s'enfuir et rejoindre leur monde, Holly et Hector vont devoir trouver un moyen de renverser le jeu, coûte que coûte...