Grands maîtres du couteau. Artistes, artisans et designers du monde. Artistes, artisans et designers du monde

Depuis la nuit des temps, le couteau accompagne l'Homme. Il fut son premier outil et tient désormais salon dans les plus grandes villes du monde. Composé d'un manche et d'une lame, utilitaire ou objet de luxe, il est sans cesse réinventé de mille manières jusqu'à devenir un véritable phénomène de société. Artisans, artistes ou designers, les couteliers ont en commun l'intelligence de la main, l'histoire du geste : ils ont dompté le métal, rendu son tranchant durable, décoré et enrichi les couteaux à l'aide des plus belles matières. La force brute du couteau cède la place à la minutie du geste. François-Xavier Salle rend hommage à près de 50 maîtres du couteau contemporains à travers cet ouvrage richement illustré de pièces emblématiques et traditionnelles mais aussi de créations luxueuses et résolument modernes. Un voyage au fil de la lame, du temps et des pays.