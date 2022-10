Refrigerators full of heads

Durant un an, la mystérieuse hache qui a causé tant de chaos pendant l'ouragan de 1983 est restée prisonnière de la vase de la baie de Brody Island... mais un objet aussi puissant ne peut sommeiller bien longtemps. Un nouveau shérif a pris poste et les touristes sont revenus, même si la rumeur court qu'un grand requin blanc a été aperçu dans les eaux alentours. Et lorsqu'un couple en goguette venu profiter de ses vacances se rend compte des aspects les plus inquiétants de l'île, leur repos va vite se transformer en cauchemar...