Nantes et la Loire dans les pas de Julien Gracq

Partir sur les pas de Julien Gracq, auteur de La Forme d'une Ville, décrivant le Nantes de son enfance et les rives de la Loire pour tenter de retrouver les lieux décrits dans l'ouvrage. Partir à la redécouverte de la cité, mais partir avec des carnets et des crayons pour la dessiner, avec de l'aquarelle pour la peindre, à la description écrite de la ville de 1920, juxtaposer une description dessinée de la ville de 2020. La Forme d'une Ville devient un prétexte pour parcourir la cité, croquer ses édifices les plus remarquables mais aussi les rues que l'on pense sans intérêt, faire ressurgir ses industries, implantées jusque dans le centre de la ville au siècle dernier. Partir à la recherche de lieux insolites ou oubliés, raconter le passé et regarder l'avenir en dessinant le présent.