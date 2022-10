Flugblatt et les rampants. Une anthologie des narrations décrispées de JM Bertoyas #6

"Flugblatt et les rampants" est le sixième et dernier tome de l' "Anthologie des narrations décrispées de JM Bertoyas" . Bertoyas y corrompt les récits traditionnellement destinés aux enfants et aux adolescents (bande dessinée animalière ou encore de science-fiction) , il en modifie la cible en y introduisant de la pornographie, des références politiques, littéraires et historiques. Vous découvrirez JM Bertoyas dans une certaine intimité à travers la préface toute personnelle d'Alex Ratcharge. "Les plus perspicaces d'entre vous auront noté le lien entre ces deux histoires. "Ne rien y comprendre" : serait-ce là une caractéristique de la réception de l'oeuvre de JMB ? Il me semble que oui. Tout comme il me semble qu'ici, "l'oeuvre" ne fait pas seulement référence aux fanzines, aux comics, aux collages et aux affiches, mais aussi à l'homme [... ].