C’est la faute à Démosthène

Ce superbe récit, tragique aventure historique politique, fait s'entrecroiser des voix desquelles nous pensons distinguer celle de l'auteur et celle du personnage historique que fut Démosthène. Ainsi, Dominique Grandmont, par ailleurs traducteur du grec (Cavafy, Ritsos...) et du tchèque (Holan), poursuit-il son histoire grecque, après "Un homme de plus" (La Barque, 2019), ici au travers de Démosthène. "Que détenais-je de si précieux qu'il me faille tout lui sacrifier ? " . Telle est la question majeure que nous nous posons (au présent) tandis que dans ce récit c'est Démosthène qui se le demande, lui qui n'était pas un chef de parti, mais un porte-parole et orateur fameux qui s'est donné du mal pour l'être. Quoi donc, sinon la démocratie et cette République contre le retour de la tyrannie, quelle que soit la forme qu'elle prend ou l'apparence qu'elle se donne.