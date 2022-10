" quand tu ouvres i A " est un poème sonore, un poème qui traite, dans son contenu et dans sa forme, de la question du son et de l'écoute. Une écoute-transcription qui se donne pour principe de tout accepter de la parole émise, sans rien rejeter de ce qui arrive lorsque deux sujets parlent l'un avec l'autre : trébuchements, hésitations, interruptions, accents, lapsus, bégaiements, bruits connexes qui, " herbes entre les pavés ", sourdent bruyamment dans le langage clair. Il s'agit tout aussi bien d'un poème concret, dont l'écriture reproduit sur la page la scène de la parole en conversation. Ce poème enfin est une poétique du travail de BarDem (alias Vincent Barras et Jacques Demierre), élaborée au fil d'une conversation, qu'il convient de lire en tant que performance d'écoute. La possibilité est offerte d'en prolonger la lecture en l'accompagnant de l'écoute de l'enregistrement original, enregistré lors du tournage d'un film qui leur était consacré.