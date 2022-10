La Sexuation sans le genre. La jouissance avec les semblants

Ce livre réunit des articles et des travaux adressés au départ à des psychanalystes ; il reprend l'élaboration que fait Lacan du rapport entre les sexes et l'articulation de la jouissance et des semblants autour de cette question. L'importance accordée aujourd'hui aux gender studies et les débats qui traversent les sociétés contemporaines ont amené l'auteure à confronter la recherche de Lacan aux critiques que Judith Butler lui adresse nommément - critiques que l'apport théorique de Lacan déplace de façon décisive. Doit-on dire que la psychanalyse soutient la domination ancestrale "hétéronormée" qui instaurerait un ordre "prétendument symbolique" en réitérant des modèles appartenant à des stéréotypes ? Au-delà des identités socialement revendiquées, la "non-différence des sexes dans l'inconscient" , leur "bipartition à chaque instant fuyante" font objection à cette charge contre la psychanalyse lacanienne. Nous nous proposons ici d'éclairer la mise en forme d'un certain déni contemporain de l'inconscient.