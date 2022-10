L'appartement de la rue Henri-Robert

Depuis l'immeuble, au bout de l'île de la Cité, "la vue sur la Seine était somptueuse" . Tout jeune étu- diant, l'auteur avait eu l'audace de sonner à la porte de l'appartement de Madame Roland, figure de la Révolution française, femme exceptionnelle au destin tragique. Bien longtemps après, l'homme devenu mûr, se retrouvant au pied de cet immeuble, a l'idée d'écrire des "histoires où quelques personnages de sa vie, ou de son imagination, passeraient tout à tour dans cet appartement" . Des années de la Terreur à aujourd'hui, ce sont six récits qui traversent le temps, et sont arrimés l'un à l'autre par leur lieu unique et par leur thème commun, celui de la mort évidemment, autrement dit celui de la fin (fin d'une légende, fin d'une illusion, fin du désir...) qui parachève toutes choses en une construction savante à la beauté consolante.