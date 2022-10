Le passé est un événement. Correspondances de l'archéologie et de la littérature

C'est sous la forme du dialogue que Laurent Olivier et Mireille Séguy ont construit leur ouvrage, Le passé est un événement, fruit d'une rencontre entre l'archéologie et l'étude de la littérature médiévale. Il ne s'agit pas d'une somme théorique sur la mémoire ou sur la temporalité propre aux vestiges, ni d'un traité sur les méthodes et les enjeux comparés des deux disciplines, mais bien d'une chambre d'écho dans laquelle les deux chercheurs présentent leurs trouvailles et abordent l'histoire dans sa durée et non pas dans ses découpages. Cette passionnante conversation entre un archéologue et une spécialiste de la littérature médiévale nous fait lire le temps et les vestiges différemment, mettant à jour les convergences entre le passé et le présent, car le passé, bien que révolu comme époque historique, n'en continue pas moins à exister, comme manifestation.