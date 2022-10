Les producteurs

Max Bialystock, producteur de Broadway, est désespéré : après des années de succès, une série d'échecs l'ont complètement ruiné. Alors quand son comptable, Leo Bloom, évoque l'idée qu'un four peut parfois rapporter davantage qu'une réussite, il l'embarque dans une arnaque en créant volontairement la pire comédie musicale qui puisse exister. S'associant à un auteur néonazi, un metteur en scène farfelu et des acteurs calamiteux, ils montent Des fleurs pour Hitler, qui, contre toute attente, s'avère être un triomphe... La création des Producteurs a eu lieu le 2 décembre 2021 au Théâtre de Paris dans une mise en scène d'Alexis Michalik avec Benoit Cauden, Serge Postigo, David Eguren, Andy Cocq, Régis Vallée, Roxane Le Texier, Eva Tesiorowski, Sébastien Paulet, Loaï Rahman, Hervé Lewandowski, Véronique Hatat, Alexandre Bernot, Carla Dona, Léo Maindron, Régis Vallet et Marianne Orlowski.