Sous la coupe d'une mère qui projette sur lui son rêve de célébrité, le jeune Glenn Gould se révèle un pianiste extraordinairement doué et créatif. Mais il devient aussi un homme angoissé, névrosé, pour qui les relations sociales sont très compliquées. Il lui est alors pénible et bientôt insupportable de se produire sur scène devant des milliers de personnes. Dans ce drame familial, la réussite et le génie du pianiste n'apportent pas le bonheur escompté. La création de Glenn, naissance d'un prodige a eu lieu le 7 juillet 2022 au Théâtre des Béliers à Avignon dans une mise en scène d'Ivan Calbérac avec Josiane Stoleru, Benoît Tachoires, Bernard Malaka, Stéphane Roux, Thomas Gendronneau et Lison Pennec.