Pêcheur d'Islande T1

En 1886, Pierre Loti fait connaître au grand public Paimpol et ses "Pêcheurs d'Islande" grâce au livre éponyme. Sous la forme d'une bande dessinée graphique 'Alexandre Noyer nous propose ici l'adaptation de ce chef d'oeuvre. Les paysages se dévoilent, accompagnant l'histoire de ces sentiments que la mer dévore entre les terres bretonnes et cette Islande si lointaine. Cette mer sauvage fascinante, domine la fragilité des hommes ; un embarquement dans la rude vie des pêcheurs marquée de drames, laissant la contemplation s'installer, portée par un noir et blanc esthétique et brutal. "La lumière matinale, la lumière vraie, avait fini par venir en y voyant si clair, on s'apercevait bien à présent qu'on sortait de la nuit que cette lueur d'avant avait été vague et étrange comme celle des rêves peu à peu, on vit s'éclairer très loin une chimère : une sorte de découpure rosée très haute un promontoire de la sombre Islande". Pierre Loti