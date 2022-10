Cet oracle explore les sentiments qui nous lient aux autres dans les domaines amoureux, familial, amical mais aussi à nous-mêmes. Il nous permet de mieux comprendre ce qui est en jeu et d'avancer avec confiance vers les autres. L'oracle et ses cartes se révèlent un guide efficace pour celles et ceux qui cherchent des réponses claires sur leurs sentiments. L'Oracle des Sentiments est présenté dans un coffret contenant 25 cartes agréables à manipuler et 1 livret de 64 pages qui vous initiera à la lecture et à l'interprétation des cartes. Vous pourrez réaliser des prédictions concrètes et nuancées pour vous éclairer. Vous y trouverez : - la description symbolique et la signification des 25 cartes ; - les différents types de tirages : la réponse de la boule de cristal, l'oracle souverrain, l'oracle du doux prénom, l'oracle de la flèche d'amour, l'oracle de la pierre précieuse. Les 25 cartes : I : Rencontre. II : Illusion. III : Romantisme. IV : Distance. V : Alchimie. VI : Séduction. VII : Impatience. VIII : Union. IX : Solitude. X : Amours platoniques. XI : Les âmes soeurs. XII : Changement. XIII : Optimisme. XIV : Amour de soi. XV : Liens toxiques. XVI : Dépendance affective. XVII : Communication. XVIII : Dispute. XIX : Efforts. XX : Relation karmique. XXI : Sexualité. XXII : Famille. XXIII : Aventure. XXIV : Infidélité. XXV : Coup de foudre.