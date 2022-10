Atlas des contes de fées

Plus encore que les sorcières, les princes ou les fins heureuses, ce sont les paysages enchanteurs qui font la vraie magie des contes. Plonge au coeur de ce beau livre illustré et découvre tes contes préférés comme tu ne les as jamais vus. Après une baignade chez la petite sirène, déjoue les plans de la vilaine ogresse avec Hansel et Gretel, savoure un goûter déjanté en compagnie du chapelier fou et termine ton voyage par un repos bien mérité dans la chaumière des sept nains. 12 contes classiques et autant de paysages féériques : - La Petite Sirène - Hansel et Gretel - La Belle et la Bête - Cendrillon - Le Livre de la jungle - Casse-Noisette - L'Ile au trésor - Le Magicien d'Oz - La Reine des neiges - Robin des Bois - Blanche-Neige - Alice aux pays des merveilles