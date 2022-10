Kamen Rider V3 / X. Intégrale

Cette suite de l'histoire originelle contient 6 histoires racontant les combats de Kamen Rider V3 et Kamen Rider X contre les monstres de l'organisationDestron et G. O. D. Dans leurs missions, ils seront aidés par les jeunes recrues de Kamen Rider qui ne manqueront pas de ruse et de courage pour faire face à ces monstres impitoyables. Combattant Missile Gecko, Cafard Clouté ou encore Héraclès et Atlas, Kamen Rider X, Kamen Rider V3 et les jeunes recrues vont tout faire pour les vaincre et protéger la terre et ses habitants de la terrible destruction que prépare en secret ces redoutables organisations du mal. Contant les aventures de Kamen Rider V3 puis, dans une seconde partie Kamen Rider X, cet ouvrage respire l'ambiance tokusatsu, pour notre plus grand plaisir !