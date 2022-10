CIEL AU-DELÀ DU CIEL - LA CHINE ET LES CHINOIS : CROISER NOS REGARDS

Aujourd'hui, l'image de la Chine est déplorable. L'ouvrage repose sur la conviction que si tout n'est pas parfait en Chine, il faut écouter ce que nous disent les Chinois. Cet essai leur donne donc la parole à travers la lecture d'auteurs chinois traduits en anglais ou en français, mais aussi de bons romans chinois actuels. A partir de témoignages de Chinoises et Chinois, il décrit la Chine telle qu'ils la voient, avec ses passifs, ses progrès et ses espoirs, souvent loin des images négatives qu'en a le lecteur occidental. D'où l'abondance des citations. Il se livre d'abord à une anthropologie de la vie quotidienne : une introduction aux moeurs chinoises. Puis il cerne des institutions souvent mal décrites en Occident : le Crédit Social, et la reconnaissance faciale, il les compare avec ce qui existe en Occident. L'ouvrage aborde ensuite de grands thèmes politiques, au coeur des débats actuels : que pensent les Chinois de la démocratie et des droits de l'Homme ? Un dialogue est-il possible ? L'auteur a choisi des thèmes pour lui révélateurs de la société chinoise actuelle, tout en les situant dans leur contexte historique. Comparaison étant parfois raison, l'auteur se sert d'exemples chinois comme de miroirs pour mieux comprendre notre propre société : il faut croiser nos regards.