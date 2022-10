Magazine Graou n°32 - La forêt (oct-nov 2022)

"Il était une fois dans une très grande forêt... " Depuis qu'il est petit Graou adore se blottir contre Malilo quand elle lui raconte des histoires, qu'elle imite la cri de la chouette "Houou, hou, hououououou" , ou le bruit des branches qui font "Crraaaac" sous les pas... Mais ce qu'il aime encore plus, c'est partir à l'aventure dans la forêt, suivre les empreintes d'animaux, construire des cabanes, récolter mille et un trésors des bois, collectionner les feuilles et s'amuser à les reconnaitre... Pour faire le plein de sensations, ce nouveau numéro vous emmènera aussi : voyager en Allemagne au coeur de la Forêt noire, vous amuser avec l'abécédaire de Virginie Morgand autour du G comme gorille, découvrir les petits plaisirs de saison, bricoler des champignons-maison avec des matériaux de récupération et préparer ensemble une recette de crumble au potimarron. Wahou, vivement l'automne !