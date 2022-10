Magazine Georges n°60 - Foot (oct-nov 22)

Droit au but avec Georges N° Foot ! Supporter ou joueuse, Georges vous propose un numéro en plusieurs parties ! Des HISTOIRES, avec : - une longue BD où l'on aura le plaisir de retrouver Eunice et Kawira, les héroïnes créées par Léo Louis-Honoré dans le numéros Kenya et Australie ; - un épisode de Cagoule et Lapin, toujours prêts à mouiller le maillot pour nous faire rire ; - l'histoire vraie de Nadia Nadim, joueuse professionnelle réfugiée. Des JEUX pour : - découvrir différents types de football : de l'ancêtre chinois au football à dos d'éléphant ; - observer un match et repérer corners et penalties ; - imaginer et dessiner d'incroyables coupes de cheveux à des footballeurs et footballeuses... Un PAPER-TOY en forme de ballon ! Des ACTIVITES pour : - préparer une recette pleine d'énergie à déguster après le sport ; - créer des blasons de club de foot ; - fabriquer un baby-foot tout en matériaux de récup' ; - réaliser une expérience avec ses pieds ! Et ce n'est pas tout, pendant la mi-temps, découvrez les chroniques de livres et le reportage, et à la fin du match, pas de tirs au but mais un quiz, car l'important avec Georges...