Zizou : Coup de boule... au théâtre ! Elèves en première, Sami et Teddy vont assister à leur corps défendant à une pièce de théâtre : L'Education sentimentale de Flaubert. Persuadés que le théâtre, "ça pue sa mère" et c'est "grave pourri" , ils en ressortent malgré tout complètement chamboulés. Ils vont alors se prendre de passion pour le monde du théâtre et décident de créer leur propre pièce mettant à l'honneur leur héros : Zizou ! Dans cette série en collaboration avec le théâtre les Déchargeurs, on retrouve les deux personnages de A voté : Sami et Teddy.