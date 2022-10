Corpus Painting Otis Jones

Avec " Corpus Painting ", Semiose éditions consacre une nouvelle collection éditoriale entièrement dédiée à la peinture. En 48 pages, relié façon beau livre, chacun des opus se concentre sur un ensemble précis de tableaux, complété d'un texte en français et en anglais. Une invitation à plonger dans la peinture, à comprendre les ressorts d'une série, à contempler une suite d'images, avec la même dévotion et passion que l'on porte aux retables ou aux icônes peintes. Dépourvu de motifs picturaux, de récits et parfois même de couleurs, l'oeuvre de l'artiste texan Otis Jones est discret mais intensément physique et obstinément original. Fuyant le grandiose, le peintre s'intéresse à l'essentiel : la relation entre la forme, la composition, la couleur et les nuances subtiles qui donnent à ses tableaux un caractère méditatif. Pour obtenir une texture abrasée d'une intense profondeur visuelle, l'artiste répète un rituel empirique immuable : les toiles, grossièrement découpées, sont fixées sur des cadres en bois de forme irrégulière, puis peintes et poncées alternativement. Un nombre limité d'éléments formels sont employés - lignes, points et carrés - dont les couleurs contrastées sont extraites des couches précédentes et suffisamment importantes pour être épargnées de l'effacement. de permanence. ?? Né à Galveston, au Texas (US), en 1946, Otis Jones est diplômé de l'Université d'Etat du Kansas en 1969 et de l'Université d'Oklahoma en 1972. Ses oeuvres figurent dans de nombreuses collections privées et publiques telles que le Dallas Museum of Art, le Hammer Museum (Los Angeles), le Museum of Fine Arts (Houston), le San Antonio Museum of Art et le Nelson Atkins Museum of Art (Kansas City).