L’Insurgée

Caroline Rémy, dite Séverine (1855-1929), aura été l'une des pionnières du journalisme et l'une des grandes figures de l'histoire des mouvements révolutionnaires. Disciple et amie de Jules Vallès, première femme à diriger un quotidien national, elle se lance à corps perdu dans la grande mêlée sociale de la "? Belle époque ? ". Sa plume, ardente et infatigable, n'aura de cesse de défendre le peuple face à ses ennemis ? : le capital et la bourgeoisie. Féministe, pacifiste et libertaire, d'une intégrité à toute épreuve, elle sera en première ligne de tous les combats de son temps. Durant toute sa vie, Séverine a écrit plus de 6 ? 000 articles dans de nombreux journaux ? : Le Cri du Peuple, La Fronde, Gil-Blas, L'Humanité, France-Soir, etc. Dans ce recueil sont réunis ses textes les plus flamboyants. Au détour de ces pages apparaissent les grands et petits noms de l'anarchisme auxquels elle rend hommage, les innombrables batailles des femmes et du mouvement ouvrier, et le parfum de poudre et de révolte que furent ces années tumultueuses.