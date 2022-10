LE CHIEN DE LA MÈRE MICHEL SE DÉGUISE. 4 an(s)

"C'est la Mère Michel qui a perdu son chat... On connaît la chanson, mais le chat n'est jamais revenu. La Mère Michel l'a donc remplacé par un chien. Et quel chien ! Celui-là a un faible pour les déguisements et va en faire voir de toutes les couleurs à sa maîtresse. Une histoire délicieusement déjantée illustrée par le grand Quentin Blake ! "