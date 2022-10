Celtique ?. La Bretagne et son héritage celtique. La Bretagne et son héritage celtique

Dans la culture populaire, la Bretagne est fréquemment associée, parfois confondue avec un imaginaire celtique, peuplé de triskells, de druides, de musique celtique ou de forêts légendaires. Que faire de cet héritage celte ? Le convoque-t-on comme un concept à la mode, un produit marketing qui fait vendre, un lieu commun, une réalité historique ou un peu de tout cela à la fois ? Sait-on vraiment qui sont les Celtes ? Que recouvre ce terme ? Ainsi que les noms, adjectifs, concepts qui en sont dérivés, tels celtique, celtomanie, celtisme... Qu'en disent les scientifiques, historiens, archéologues, linguistes, historiens de l'art... mais aussi les Bretons eux-mêmes ? Sans prétendre à une unique vérité, il s'agit dans ce livre très illustré, avec des contributions d'auteurs référents dans ces domaines, de faire le point sur les connaissances actuelles, tout en les confrontant à la façon dont se construisent les idées, les représentations, les histoires, les mythes. Boissons et produits alimentaires, tourisme, musique... le paysage quotidien des Bretons est peuplé d'images où le "produit celtique" revêt un gage de qualité et d'authenticité. Le mot "Celte" est devenu une notion fourre-tout, déclinée à l'infini et diffusant une certaine image de la Bretagne. Parallèlement à cette récupération de symboles celtiques dans les produits de consommation courante, on retrouve dans la culture contemporaine populaire (littérature, cinéma, BD, jeux vidéo...) de multiples évocations de récits ou de faits culturels celtes. La thématique "celtique" intrigue, fascine, fédère, notamment lors de grands rassemblements culturels tels le festival interceltique de Lorient. Elle est par ailleurs source d'inspiration artistique durable et sans cesse renouvelée. Mais sait-on, pour autant, à quoi elle se réfère réellement ? Ce livre en donne toutes les clefs de lecture.