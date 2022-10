"Savez-vous qui sont les vieux de la vieillle ? Et les affreux de la Sorbonne ? Connaissez-vous la mitrailleuse à vapeur, le fusil à vent, la rose de Maginot ? Voulez-vous découvrir l'histoire de René-le-con, ce résistant qui a permis aux alliés de débarquer ? Et celle de François de Civille, trois fois ressuscités ? Ou celle de ces redoutables crocodiles de l'armée britannique ? Sur un ton léger, mais avec précision et rigueur, vous découvrirez toutes ces incroyables histoires et 1001 autres anecdotes militaires dans Drôles de guerres. Vous trouverez dans cette véritable mine d'informations non seulement de quoi alimenter de brillantes conversations, mais aussi les moyens d'approfondir votre culture historique et militaire, tout autant que matière à sourire et même à rire ! "