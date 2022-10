Incroyables dinosaures - 60 cris (coll. mon livre sonore)

Ce livre sonore invite les enfants de 3 ans et plus à découvrir les géants du passé, leur mode de vie, leurs caractéristiques et leurs cris. Il suffit d'appuyer sur les images pour entrer dans un monde de rugissements plus terribles les uns que les autres. Un livre captivant, avec plus de 80 dinosaures en images et 60 sons impressionnants ! Les cris et les couleurs sont imaginaires, car aucun humain n'a jamais croisé de dinosaure.