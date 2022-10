Que fais-tu aujourd'hui, dame nature ?

Tout au long de l'année, hiver comme été, Dame Nature n'arrête jamais. Elle décide de la pluie et du beau temps, elle amène les écureuils à cacher des noisettes l'été pour avoir de quoi manger l'hiver, elle encourage les éléphants à se rassembler dans des lieux paradisiaques... Grâce à son inlassable activité, Dame Nature fait régner une belle harmonie sur notre planète Terre. Au fil des quarante-huit histoires magnifiquement illustrées que l'on découvre dans ce livre, on fait le tour du monde pour tout savoir sur les cerisiers du Japon, les grenouilles du Canada, les sardines d'Afrique du Sud, le panda de Chine ou les aurores boréales et australes. Un voyage merveilleux où la Terre nous révèle quelques-uns de ses plus beaux spectacles ! Un superbe livre cadeau, avec de la dorure sur la couverture.