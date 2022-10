Clean Code. Coffret Deluxe 4 volumes. Coffret Deluxe 4 volumes

Si un code "sale" peut fonctionner, il peut également remettre en question la pérennité d'une entreprise de développement de logiciels. Véritable manuel du savoir-faire en développement agile, cet ouvrage est un outil indispensable à tout développeur, ingénieur logiciel, chef de projet, responsable d'équipe ou analyste des systèmes dont l'objectif est de produire un meilleur code. Vous n'imaginez pas le temps qu'une architecture logicielle bien soignée dès le départ peut vous faire gagner. Dans la lignée de son best-seller international I, le légendaire Robert C. Martin, dit "Oncle Bob", vous présente les règles universelles de l'architecture logicielle, et comment les appliquer. Fidèle à l'esprit des travaux d'Oncle Bob, ce livre regorge de solutions pragmatiques et claires pour affronter vos vrais défis : ceux que vous devez relever pour mener vos projets au succès. Martin décrit de façon claire ce qu'est Agile : une technique pour aider des petites équipes de développement à réaliser des projets aux conséquences énormes. Ce livre explique concrètement comment réussir à mener un projet en mode Agile, en s'appuyant sur la riche expérience professionnelle de son auteur. Adoptez le développement de logiciels avec un sens de l'honneur, du respect de soi et de l'accomplissement ! Cet ouvrage est entièrement consacré à la professionnalisation du métier de développeur de logiciels. Plus que la technique, il privilégie l'attitude. Le livre regorge de conseils, de l'estimation des délais au codage TDD, du réusinage aux tests.