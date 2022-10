Coffret Elaine Marieb + poster. Biologie humaine + Cahier TD

La Biologie humaine est destinée aux étudiants qui ont besoin d'un livre d'introduction à la biologie humaine. Cet ouvrage offre un contenu scientifique rigoureux et clairement expliqué des illustrations remarquables, qui font appel à des couleurs franches et réalistes pour représenter les structures anatomiques et les mécanismes physiologiques des liens continus avec les applications cliniques des notions apprises. Idéal pour parfaire ses connaissances, ce cahier est un outil précieux, qu'il soit utilisé seul ou en association avec un manuel. L'approche dynamique favorise l'apprentissage au moyen d'une grande variété d'exercices. Outre l'étude du corps humain allant du niveau microscopique au niveau macroscopique, ce cahier comprend des activités orientées vers la pratique clinique. Il couvre de nombreux domaines, dont la cytologie, l'histologie, la pathologie et la génétique.