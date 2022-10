Le Roi Hérode. De l’Histoire Sainte à l’Histoire

La réputation détestable d'Hérode n'est plus à faire : tyran infanticide pour les chrétiens qui l'ont immortalisé dans le massacre des Saints Innocents, roi étranger haï de son peuple d'après la tradition juive, dynaste exotique méprisé par l'opinion selon l'historiographie romaine... L'interférence constante du religieux dans le discours historique a fabriqué une légende noire où se reflète l'ombre monstrueuse des dictateurs modernes. Pourtant, les images stéréotypées qui s'accumulent, cristallisant sur Hérode de multiples représentations collectives, s'imbriquent les unes dans les autres sans jamais convaincre tout à fait. Ce livre entreprend de déconstruire la légende en mobilisant toutes les sources disponibles, en proposant une relecture intertextuelle des documents, en contextualisant les rumeurs dans leur environnement réel et en interprétant les textes à la lumière des données concrètes révélées par l'archéologie. Loin de régner depuis la tanière d'un tyran dans un paysage confus de crime et de châtiment, Hérode se révèle comme un roi qui eut ses partisans à Jérusalem autant que ses adversaires, comme un grand bâtisseur qui modernisa son royaume, comme un pionnier qui fit fleurir le désert de Judée. Son règne inaugura une fusion entre les apports de l'hellénisme, de la Rome impériale et des cultures juive et arabe, dont la continuité est caractéristique du Proche-Orient antique.