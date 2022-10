Mon château à pailleter

Réalise un magnifique château scintillant étape par étape grâce à ce coffret contenant tout le matériel nécessaire ! Commence par pailleter les planches avec les tubes de paillettes de cinq couleurs différentes et le stylet fourni. Puis assemble les éléments en suivant les étapes du pas à pas pour former ton magnifique château ! Grâce à un ingénieux système d'emboitement, pas besoin de colle ! Et voilà un beau château en volume, qui décorera joliment ta chambre ou servira de support de jeu. Avec 5 tubes de paillettes (rose, bleu, violet, or et argent), 6 planches à pailleter et à assembler pour construire le château et un stylet.