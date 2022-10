Atlas Routier France 2023 - Tous les services utiles (A4-Multiflex)

Fiable et pratique, l'atlas France 2023 Multiflex au 1/200 000 (1cm = 2km) vous accompagne dans tous vos déplacements. Avec sa reliure exclusive, cet atlas maniable et ultra-solide peut se replier entièrement sur lui-même, sans risque que les pages ne se déchirent ! Vous retrouvez toutes les informations indispensables pour vos trajets : des plans de villes, une carte des grands itinéraires, la sélection Michelin des routes les plus pittoresques pour sortir des sentiers battus...