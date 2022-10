Les forces spéciales, présentes dans tous les engagements militaires de la France, sont souvent les premières unités à arriver sur les théâtres d'opération et les dernières à en partir. A l'occasion du trentième anniversaire du Commandement des opérations spéciales, fondé en 1992, le catalogue de l'exposition "Forces spéciales" du musée de l'Armée aux Invalides nous invite à la découverte de ceux qui y servent et mènent des opérations ciblées, là où les intérêts de la France à l'étranger sont en jeu. Il retrace l'évolution de leur intervention de la fin du XIXe siècle à nos jours, des actions de recherche et de renseignement à la libération d'otages et à la lutte contre des organisations terroristes. S'appuyant sur les textes d'éminents spécialistes issus de la recherche et du monde militaire, ce livre nous plonge dans l'intimité des hommes et des femmes des forces spéciales en donnant la parole à plus d'une soixantaine d'officiers généraux, d'équipiers d'hier et d'aujourd'hui et de membres de leurs familles. Abondamment illustré de photographies de terrain, d'objets inédits d'une très grande diversité et d'un carnet de dessins d'un ancien équipier des forces spéciales, cet ouvrage de référence est enrichi d'un portfolio inédit du photographe Edouard Elias.