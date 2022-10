Ours tome 2 - le dernier survivant

Alors que Zord a été vaincu, la guerre du saumon n'est pas finie pour autant... Onésime, Kar-El et Shi-Ma, les éclaireurs humains envoyés sur Terre à la rencontre des Ursiniens, se retrouvent pris entre deux feux : d'un côté le débarquement imminent de leurs compatriotes, de l'autre, les dangers de cette nouvelle Terre. Leurs alliés ours, dont Grysard et Mahénielle, organisent un sommet de la dernière chance entre tous les clans... mais certains d'entre eux ont des intérêts contradictoires, et la paix est loin d'être acquise...