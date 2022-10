Une romance anglaise / Edition spéciale, Tirage de tête

Londres, dans les années 60. Le docteur Stephen Ward, ostéopathe dont les talents lui valent l'affection de nombreux notables, partage ses loisirs entre réceptions mondaines et parties fines... Lorsqu'il croise Christine, une jeune danseuse ambitieuse, il en devient le Pygmalion, lui faisant rencontrer des hommes aussi importants (et sensibles à son charme) qu'un espion russe ou encore le ministre de la Guerre anglais, John Profumo... L'affaire Profumo, avec ses relents d'espionnage international et de coucheries mondaines, fut le plus grand scandale de la société anglaise des sixties. Miles Hyman et Jean-Luc Fromental, après Le Coup de Prague, se révèlent parfaits pour lui redonner vie, dépeignant avec une égale réussite l'esthétisme guindé d'une Londres bourgeoise et la beauté des corps cherchant à s'affranchir de cette rigidité. Un grand livre ? dans la tradition d'un John Le Carré ? pour une énorme affaire...