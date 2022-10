Le monde, écrasé de pollution, s'est effondré au cours de la WWW : la World Weather War, conjonction de terribles phénomènes climatiques. Heureusement, CityZen, ville écoresponsable révolutionnaire, répare la Terre grâce à des arbres recyclant la pollution et la réinjectant dans le sol sous la forme d'hydrocarbures. Amal, une lycéenne modèle, se prépare à s'impliquer dans les actions militantes de CityZen sitôt ses études finies. Mais le jour où l'on découvre qu'elle héberge un oiseau de l'" extérieur " ? donc pollué ? et que sa soeur a probablement rejoint la " DicNature ", une bande d'activistes souhaitant détruire CityZen, la vie de la jeune fille bascule... Entre l'amour de sa soeur et ses convictions écologistes, Amal va devoir choisir ! Vous connaissiez l'univers de la chanteuse Jain ? Découvrez l'univers de la scénariste, subtile observatrice des problématiques écologistes de notre temps. Artiste aux multiples facettes, la chanteuse Jain explore en compagnie de sa soeur Léa l'univers de la BD, épaulée par Damien Perez. Toledano, avec Robledo, creuse le sillon esthétique et futuriste d'albums tels que Tebori.