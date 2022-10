Impressions d'Italie

"Venise est la plus belle chose qu'il y ait au monde. Toute cette architecture mauresque en marbre blanc au milieu de l'eau limpide et sous un ciel magni-fique ; ce peuple si gai, si insouciant, si chantant, si spirituel ; ces gondoles, ces églises, ces galeries de tableaux ; toutes les femmes jolies ou élégantes ; la mer qui se brise à vos oreilles ; des clairs de lune comme il n'y en a nulle part". Sont réunies ici les impressions suscitées chez George Sand (1804-1876) par l'Italie, où elle séjourna fréquemment, et reprises dans sa correspondance et ses articles.