Dubaï. Abou Dhabi, Charjah, désert de Rub al-Khali (guide light)

Des vues époustouflantes depuis le Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, une promenade dans les rues étroites du quartier historique d'Al Fahidi, une rencontre avec les requins dans... un centre commercial ou peut-être un vol en ballon au-dessus du désert ? Une île artificielle en forme de palmier, des courses de chameaux et la monumentale mosquée à Abou Dhabi. Le monde coloré des souks arabes. Dattes et café aromatique. Découvrez Dubaï et ses environs avec la série "guide light" , indispensable lors de vos voyages. A la fois riches et concises, ces publications, dotés d'une carte laminée, contiennent des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont présentés sous forme d'itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région. GUIDE : - 9 itinéraires de visite passionnants - des cartes indiquant l'emplacement des 72 sites traités - de riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets - de nombreuses curiosités historiques et culturelles - des photos en couleurs - une réalisation pratique facilitant la recherche d'informations - un format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication - contient toutes les attractions décrites dans le guide.