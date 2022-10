Le Monde d'aujourd'hui. Expliqué à mon fils né ce matin

Cet ouvrage est issu de la rencontre entre les connaissances sur l'état actuel du monde que l'auteur a accumulées au cours de sa formation en géographie, en études du développement, en écologie globale et en sciences de l'environnement et l'irruption dans sa vie d'un enfant. Cette naissance a soudain imposé l'exigence existentielle d'une explication et d'une compréhension de la dérive actuelle de la société mondia- lisée, et avec elle une mise en péril des conditions de vie sur terre. Ouvertement engagé et critique, cet ouvrage personnel constitue en même temps un formidable outil didactique pour comprendre les principaux enjeux et problématiques globales de monde actuel et propose quelques pistes pour s'écarter d'une trajectoire qui apparaît toujours plus mortifère. L'introduction de l'ouvrage, par une adresse directe à son fils qui vient de naître, résume en quelques paragraphes et dates clés les principaux événements qui ont vu, au cours des quatre dernières décades, le déploiement du capitalisme mondialisé à l'ensemble de la planète, tout en retraçant paral- lèlement le parcours intellectuel et les questionnements éthiques de l'auteur face au roulement du monde. Cette porte d'entrée très personnelle et au ton volontairement simple permet d'introduire le lecteur au corps principal du livre et à ses problématiques complexes et multiples sous l'angle de la vulgarisation. Suivent alors huit chapitres consacrés à la clarification et à la mise en perspective critique des principales dynamiques et structures qui organisent le monde contemporain : la mondialisation et ses origines impérialistes et coloniales ; les dérives de l' "hypercapitalisme" ; les structures politiques, leur asymétrie au niveau mondial et les inégalités qui en découlent ; le fonctionnement de la société de consommation ; l'individualisme, la perte de sens et les stratégies de compensation ; la problématique environnementale (changement climatique et biodiversité entre autres) ; et enfin les fausses solutions de la coopération internationale et du développement durable. A ces chapitres critiques qui conjuguent engagement, clarté scientifique et intelligence didactique, dressant avec force et précision un tableau éloquent et non moins révoltant de notre époque, succèdent trois chapitres qui passent en revue les réflexions et postures alternatives à la voie sans issue dans laquelle la société capitaliste mondiale s'est enferrée ; changement de "cosmologie" , transition et/ou révolution.