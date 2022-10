Nouvelle e?dition du recueil publie? au Port a jauni, retravaille? pour entrer dans la collection Poe?mes qui est sa place e?vidente ! En arabe,"Sauvage" se dit waHch (avec un grand H, a? prononcer dans un grand souffle profond, comme un grand soupir de soulagement), la "solitude" se dit waHcha et "tu me manques" se dit waHHachteni (en parler e?gyptien) ou itwaHachtek (en parler maghre?bin) litte?ralement "tu me renvoies a? ma solitude, tu me rends sauvage". En pensant a? cette association de sens et a? partir des images de Salah Elmour, Layla Zarqa a e?crit un poe?me de fauve, gourmet et sauvage... Ce poe?me est comme un jeu a? plusieurs ressorts : il explore la polyse?mie de cette racine arabe, il associe des verbes culinaires (gou?ter, se remplir sentir, appre?cier, battre, savourer...) a? des mouvements, des sentiments et des sensations physiques, il maintient l'ambiguïte? d'une peur et d'un de?sir entreme?le?s.