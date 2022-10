Maurice Denis, femmes aimées

Depuis quelques années, les femmes sont à l'honneur aux cimaises des plus grands musées, avec une volonté marquée au niveau international, de promouvoir les artistes femmes, comme récemment à Paris, "Peintres femmes 1780-1830" et "Pionnières" au musée du Luxembourg ou "Elles ont fait l'abstraction" au Centre Pompidou. Objet de désir et de mystère, les femmes sont omniprésentes dans la peinture de Maurice Denis et de ses contemporains, néo-impressionnistes, synthétistes et symbolistes - mère, compagne, soeurs ou belles-soeurs, amies, modèles, élèves ou simples figures d'inspiration. De Jeanne à Lisbeth, les femmes aimées par Denis sont au coeur de sa peinture. Muse des années d'or du "Nabi aux belles icônes", la figure de Marthe, qu'il épouse en 1893, rayonne sur toute l'oeuvre de sa vie, jusqu'à perdurer après sa mort. On la retrouvera magnifiée dans plusieurs tableaux majeurs. Exposition au musée Maurice Denis à Saint-Germain en Laye - Maurice Denis, Femme(s) - octobre 2022 à octobre 2023. Cette nouvelle exposition Femme(s), construite à partir des collections du Musée, entend les mettre en lumière, qu'elles soient sujet de la représentation ou elles-mêmes artistes. Cette thématique permettra de proposer un nouveau regard sur des oeuvres phares de la collection, dont le musée compte plusieurs chefs d'oeuvres du genre. Seront données à voir des peintures rarement montrées, des oeuvres récemment restaurées et de récentes acquisitions seront présentées au public pour la première fois. L'exposition se déploiera selon cinq thèmes : Femmes modèles, Femmes / mères, Des corps / décors, Femmes aimées, Femmes et artistes 2. 11. 0. 0